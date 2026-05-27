Calcio | Doppio addio in casa Albissole: Ghigliazza e Favorito lasciano dopo la promozione

Con la promozione in Eccellenza, per l’Albissole si chiude anche il percorso in maglia ceramista di Jacopo Ghigliazza e Pietro Favorito, due giocatori che hanno avuto un ruolo importante nelle ultime stagioni del club.

Ghigliazza conclude la propria esperienza ad Albisola dopo cinque campionati complessivi. Arrivato nel 2016, aveva contribuito alla conquista dell’Eccellenza e del Titolo regionale, tornando poi nel 2022 per partecipare al nuovo ciclo partito dalla Prima Categoria. In mezzo al campo ha garantito esperienza, ordine e continuità, collezionando oltre 80 presenze e vincendo due promozioni, due Titoli Regionali e una Coppa Italia Dilettanti.

Favorito, difensore centrale e punto di riferimento della retroguardia nelle ultime due stagioni, lascia dopo aver contribuito al campionato di Promozione vinto da imbattuti. Oltre al lavoro difensivo, sono risultati determinanti anche i gol segnati nei finali delle gare contro Sestrese e Ceriale, reti che hanno portato punti pesanti nella corsa al salto di categoria.

Per l’Albissole si tratta quindi di un doppio addio significativo alla vigilia del ritorno in Eccellenza, salutando due elementi che hanno accompagnato la crescita della squadra negli ultimi anni.