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Calcio | 27 maggio 2026, 09:56

Calcio | Carcarese, scatto Valmati per la panchina biancorossa

Calcio | Carcarese, scatto Valmati per la panchina biancorossa

Sono stati giorni di lavoro sottotraccia al Corrent, ma nelle scorse ore sembra essere arrivata l'accelerata decisiva per il nome del nuovo allenatore biancorosso.

Archiviate le indiscrezioni che portavano a mister Corradi e quelle relative a Luca Carosio, tecnico dell’Ovadese, la scelta della Carcarese sembra ormai ricaduta su Enrico Valmati, pronto a prendere le redini dei valbormidesi per la prossima stagione sportiva.

Il profilo di Valmati, ex tecnico di Borzoli, Sestrese e Celle Varazze, si incastra perfettamente con l'identikit scelto negli ultimi anni dalla dirigenza della Carcarese, da sempre pronta a puntare su allenatori giovani e che sappiano coniugare risultati e bel gioco.

La trattativa appare in dirittura d'arrivo, possibili novità nelle prossime ore.


 

Lorenzo Tortarolo

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