Calcio | Promozione. Mister Scala resta al timone del Ca de Rissi: "Proseguiamo in totale sintonia"

Il comunicato:

L’A.s.d. Ca De Rissi SG è lieta di comunicare ufficialmente la riconferma dello staff tecnico della Prima Squadra in vista della prossima stagione sportiva.

Come già anticipato informalmente nelle scorse settimane dal Presidente Piero Graffione, la società ha deciso di dare piena continuità al progetto tecnico, rinnovando la propria fiducia alle figure che guideranno la squadra sul campo.



A difendere e onorare i colori biancorossiazzurri saranno:

Alfio Scala – Allenatore

Giovanni Nicoletti – Vice Allenatore

Davide Cassinadri – Preparatore dei Portieri



Le parole del Vice Presidente Eliseo Dolermo:

"Siamo molto soddisfatti di poter formalizzare questo accordo. La precedente anticipazione alla stampa era il preludio a questa conferma ufficiale, che ribadisce la nostra stima verso Mister Scala, il suo vice Nicoletti e il preparatore dei portieri Cassinadri. Crediamo fermamente che la continuità sia la base per costruire risultati solidi e per portare avanti i valori che contraddistinguono la nostra società. Lo staff ha dimostrato grande attaccamento alla maglia e competenza, e siamo convinti che insieme potremo affrontare la nuova stagione con la giusta ambizione e determinazione."



Il commento di Mister Alfio Scala:

"Ringrazio il Presidente e tutta la società per questa conferma e per la fiducia rinnovata. Proseguire il lavoro con lo stesso staff e in un ambiente in cui c'è totale sintonia è il modo migliore per programmare il futuro. Siamo molto tranquilli, sappiamo da dove siamo partiti e conosciamo il valore del gruppo. Adesso l'obiettivo è rimettersi al lavoro con la massima serenità e concentrazione, un passo alla volta, per fare il meglio possibile e regalarci grandi soddisfazioni."

La società augura a tutto lo staff tecnico un buon lavoro e una stagione ricca di soddisfazioni.