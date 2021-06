Calcio, Eccellenza. Matteo Piana pilastro della Cairese: "Tornati a giocare bene. Finale? 180 minuti di battaglia"

Altro tris per la Cairese e semifinale in cascina, i valbormidesi stendono nuovamente il Rivasamba con un’altra grandissima prestazione. Apre Tona, poi è Matteo Piana a raddoppiare poco dopo. Chiude poi i conti Macagno allo scadere della sfida. E’ l’esperto centrocampista gialloblù, autore del secondo goal, a commentare la gara:

“Siamo molto contenti per la prestazione, così come lo eravamo settimana scorsa dopo l’andata. Dopo due gare non brillanti per noi, abbiamo ritrovato quella solidità difensiva che ci aveva contraddistinto nella prima parte, riuscendo a mantenere la porta inviolata in entrambe le gare. Abbiamo certamente diminuito i carichi di lavoro per arrivare più riposati alla gare, oramai è solo una questione di nervi. Sono davvero molto felice per il goal, sono abituato a farli fare, ma aiutare i miei compagni anche in fase realizzativa mi riempie di gioia.”

Si torna in campo con il Finale, per 180 minuti di fioco: “Li ritroviamo dopo due settimane” – prosegue il classe 1991 – “E’ stata l’unica sconfitta nelle 13 gare da inizio stagione, inoltre abbiamo patito tante squalifiche manco fosse stato un far west. Ci aspetta una squadra ben organizzata con un grande allenatore come Buttu, sono un ottimo gruppo con grande entusiasmo dopo la conquista di questa semifinale. Siamo due squadre che non hanno nulla da perdere, per questo penso che ne verranno fuori due grandi partite. Dal canto nostro possiamo dire che ogni anno ci siamo sempre stati, siamo sempre al vertice e credo che non sia un caso, prenderemo quel che verrà, ma sicuramente dovremo provare a fare il colpo grosso.”