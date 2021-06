Calcio, Serie D. Primo match point virtuale per il Gozzano di fronte al Bra, la Sanremese sfida la Folgore in Brianza

Il rapporto tra il campionato di Serie D e i recuperi, a causa dell'ondata pandemica, continua ad essere particolarmente tormentato, ma con il numero dei contagi in calo l'auspicio è che le poche partite rimanenti possano essere riassorbite in breve tempo.

Oggi pomeriggio ennesimo incontro per la Sanremese di Matteo Andreoletti, chiamata a giocare praticamente ogni 3 giorni. I matuziani sono già in Brianza, dove oggi pomeriggio alle 16:00 affronteranno la Folgore Caratese.

Il match sulla carta più delicato è però Gozzano - Bra. Per la capolista l'incontro odierno si presenta come un primo match point virtuale per proiettarsi verso la promozione in Serie C, ultima chiamata invece per i giallorossi di Daidola per mantenere i giochi aperti.

Livescore su Svsport.it attivo dalle 16:00.