Domani al Porto Antico (ore 19) la cerimonia del Premio Fotografico Nicali - Iren promosso da Stelle nello Sport

Si terrà domani (venerdì 18 giugno) al Porto Antico di Genova (ore 19) la cerimonia di premiazione del contest fotografico di Stelle nello Sport, uno dei numerosi eventi del progetto che trasmette cultura e valori dello sport in Liguria.

Sono state 324 le fotografie in gara che hanno generato quasi 30.000 interazioni social. Una magnifica vetrina per tantissime discipline sportive e un bellissimo messaggio sui valori dello sport.



Saranno 23 gli autori premiati, ovvero i 3 autori delle foto selezionate dalla giuria di qualità e i 20 autori le cui foto hanno ricevuto i maggiori consensi su facebook dalla "giuria popolare".

In Piazza delle Feste, nell'ambito del villaggio allestito per l'arrivo della Ocean Race Europe, sarò consegnato anche uno speciale Oscar di Stelle nello Sport alla Pgs Auxilium, storica polisportiva genovese che in questo 2021 ha firmato uno straordinario "triplete", conquistando tre promozioni: la sezione ritmica sale in A1, la sezione artistica in A2 e il Basket in Serie C.

Alla cerimonia parteciperanno le assessore regionali Simona Ferro e Ilaria Cavo, i consiglieri comunali Stefano Anzalone e Vittorio Ottonello, il presidente di Porto Antico spa Mauro Ferrando, il prorettore dell'Università di Genova Fabrizio Benente, i presidenti regionali di Coni, Antonio Micillo, e Cip, Gaetano Cuozzo. E ancora il delegato allo sport dell'Ufficio scolastico regionale, Pierpaolo Varaldo, e in rappresentanza del Panathlon in Liguria Renzo Romiti,

Maurizio Daccà e Rino Zappalà.