Sincro, Rari Nantes Savona: il talento sboccia già dalla categoria Esordienti, primo posto alla "Sciorba" ai campionati regionali

Si è svolto ieri, domenica 20 giugno, nella piscina “Sciorba” di Genova, il Campionato Regionale categoria Esordienti A. Nell’anno della pandemia, la Federazione Italiana Nuoto ha, infatti, deciso di annullare la competizione nazionale lasciando solo le prove regionali. Le atlete delle Rari Nantes Savona si sono comportate al meglio conquistando per la società biancorossa il primo posto in classifica. Afferma la dirigente responsabile del Settore Nuoto Sincronizzato della Carige R.N. Savona, Matilde Berio Berruti: “Mi dispiace che purtroppo quest’anno non si possono fare i Campionati Italiani, sono comunque molto contenta perché le nostre atlete si sono ben comportate in questi campionati regionali”:

Questi i risultati:

Solo :

1^ Viola Sofia Marisaldi

2^ Giulia Ottonello

Duo :

1^ Viola Sofia Marisaldi – Giorgia Pirola (foto in allegato)

2^ Giulia Ottonello – Carlotta Cossu – Alessia Falco

Libero Combinato :

Viola Sofia Marisaldi, Giorgia Pirola, Giulia Ottonello, Carlotta Cossu, Alessia Falco, Azzurra Perata, Greta nolasco, Costanza Giannelli, Silvia Grondona, Sofia Tagdisirad, Caterina Balbi, Benedetta Pucci, Isabel Iaccarino, Cecilia Massaferro, Chiara Orione, Claudia Gaggero, Isotta Procaccianti, Martina Curti.

Le atlete erano guidate dalle allenatrici Benedetta Parisella, Carolina Camardella e Noemi Murru.