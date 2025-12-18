Vela. Classifiche compatte e sfide aperte dopo la terza prova del Campionato Invernale del Ponente

Due belle giornate primaverili con sole caldo e calma di vento, fantastiche per la tintarella ma non per la vela, il 13 e 14 dicembre 2025 hanno accompagnato alla pausa delle festività natalizie il 35° Campionato Invernale del Ponente , organizzato da Varazze Club Nautico, Club Nautico Celle e LNI Savona, con la partecipazione di 25 barche delle classi ORC, Gran Crociera e Libera, ospitate presso la Marina di Varazze.

Sabato 13 dicembre, con mare calmo, cielo sereno e brezza leggera da Sud a 7 nodi, di forza e direzione instabili, il Comitato di Regata composto da Carlo Camassa, Stefano Carattino, Salvatore De Caro, Marcella Ercoli e Roberto Goinavi ha avuto l’accortezza di allestire un percorso molto corto per scongiurare il rischio di un “cappotto” generale, percorso che in effetti è stato completato solo dalle barche ORC mentre per le altre classi è stata necessaria una ulteriore riduzione del numero di giri fra le boe davanti al litorale di Varazze. Per fortuna non c’erano onde che avrebbero senza dubbio arrestato il debole abbrivio delle barche, vista la modesta energia impressa dalla brezza sulle vele.

Domenica 14 dicembre, in una giornata se possibile ancora più bella ma con la brezza ancora più flebile, la regata è stata annullata a mezzogiorno dopo aver atteso inutilmente qualche refolo.

In divisione ORC, con la brezza del sabato che non consentiva grandi spunti di velocità, l’ordine di arrivo delle prime tre barche coincide con la classifica in tempo corretto, dove il percorso di appena 3 miglia è stato completato in 40 minuti da Velasquez (Ridas 37), che ha preceduto di mezzo minuto Rachistar (X-41) e di quattro minuti Vitamina (Dehler 39).

Dopo 3 prove, nella classifica ORC si è portata in testa Velasquez, Ridas 37 di Luigi Buzzi del CV Celle, a 7 punti (1-5-1), superando la piccola Bellastoria, J-24 di Mauro Benfatto della LNI Mandello Lario, a 10 punti (3-1-6), mentre si conferma al terzo posto Rachistar, X-41 di Massimo Schieroni del Savona YC, a 12 punti (2-8-2). Segue un terzetto di barche pari merito a 16 punti, Hypnotic (T-34), Vitamina (Dehler 39), Nuvola Rossa (J-24), che fanno pensare a una sfida ancora apertissima alla ripresa del Campionato nel nuovo anno.

Nella divisione Gran Crociera, Ondalunga (First 40.7), prima arrivata sia in reale che in compensato, ha impiegato 38 minuti per coprire lentamente il percorso ridotto a 2 sole miglia, seguita da Mediterranea (X-362) e, in terza posizione, da Manicchia (Dufour 34) che sul traguardo era arrivata quinta.

Dopo 3 prove, nella divisione Gran Crociera si conferma al comando Manicchia, Dufour 34 di Oscar Bonetti della LNI Arona, a 5 punti (1-1-3), che al secondo posto vede avvicinarsi la campionessa in carica Mediterranea, X-362 di Marco Pierucci del CV Domaso, a 8 punti (3-3-2), mentre in terza posizione si porta Ondalunga, First 40.7 di Davide Garbi del Marvelia ASD di Dongo, a quota 11 (5-5-1), che scavalca Soffio, Dufour 405 GL di Massimiliano Casiroli del Savona Y.C., a 12 punti (4-2-6).

Nella Classe Libera, dopo 3 prove mantiene la prima posizione a punteggio pieno Whiz, Genesi 43 di Andrea Bartolotti della LNI Savona, seguita da Solamente, Dufour 36 Classic di Giancarlo Cominoli del Savona YC, a 8 punti (3-3-2), e da Delphia, Delphia 24 di Diego Finotello del CV Wind, a 6 punti (2-4-4).

Il Campionato riprenderà nel weekend del 17 e 18 gennaio 2026.



