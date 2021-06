Vela: a Varazze ottimi riscontri per i progetti "VelaScuola" e "Vela Day"

Sabato 19 e domenica 20 giugno 2021 presso il Varazze Club Nautico si è tenuto il “Vela Day”, con la partecipazione di circa un centinaio di aspiranti velisti, i quali, preparati e seguiti da esperti Istruttori Federali e da selezionati collaboratori, hanno potuto provare a turno l’ebbrezza della vela, della canoa e del SUP (stand up paddle - in piedi su una tavola).

«Molti dei partecipanti al “Vela Day” – comunica Marcella Ercoli, presidente del Varazze Club Nautico e Consigliere della I Zona FIV Liguria - hanno già confermato la loro adesione ai corsi estivi, che si tengono fino al 15 luglio dal lunedì al venerdì, mattino e pomeriggio, e nella versione “Sail Camp” dove gli allievi possono praticare vela e windsurf.»





Progetto VelaScuola

Sono stati 408 gli alunni della Scuola Primaria di Varazze che quest’anno hanno aderito al progetto “VelaScuola”, un vero record a livello nazionale, che si è articolato in un intervento per classe in modalità a distanza, al quale, nonostante le difficoltà legate alla situazione epidemiologica, le classi hanno aderito con entusiasmo. Gli Istruttori hanno condiviso con gli alunni foto e video rappresentanti il tema di questo anno particolare: "Le vele e i pesci colorano il mare di Varazze".

Gli alunni delle classi 1 e 2 hanno quindi realizzato un disegno in forma individuale o di gruppo relativo al tema esposto mentre i bambini di 3, 4 e 5 hanno partecipato al Concorso Nazionale indetto dalla FIV Coppa Primavela.

In occasione del “Vela Day”, i lavori delle classi prime e seconde sono stati esposti presso la base nautica del VCN e a fine giornata di sabato 19 giugno, premiati alla presenza dell'Assessore alla Cultura Mariangela Calcagno e dell’insegnante e coordinatrice dei progetti sportivi Michela Spotorno.

Per le classi prime è stato premiato, con un voucher per un corso di vela di una settimana presso il VCN, il disegno di Sofia Arado; per le seconde, che hanno realizzato un lavoro collettivo, il premio consistente in una uscita in mare che si terrà all'avvio del nuovo anno scolastico, è stato consegnato ad ogni classe partecipante.





Concorso Poster Primavela 2021 - “Coppa Primavela”

I disegni degli alunni delle classi terze, quarte e quinte sono stati inviati alla Federazione Vela, per partecipare al concorso nazionale di disegno “Poster Primavela 2021”, collegato alla “Coppa Primavela” e la cui premiazione si terrà all’inizio di settembre a Cagliari.





«Concorso Poster Primavela 2021, istituito dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con la Federazione Italiana Vela, rivolto agli alunni delle classi III, IV e V della Scuola Primaria e a tutte le classi della Scuola Secondaria di primo grado. Il Concorso prevede la realizzazione di elaborati grafici che hanno per oggetto le due classi veliche ammesse alla “Coppa Primavela”: la deriva dell’Optimist e la tavola a vela Techno 293.

Una commissione paritetica Mi – FIV, composta da quattro membri, sceglierà i due lavori vincitori (uno per la classe Optimist e uno per la classe Techno 293) che, opportunamente impaginati, saranno adottati come poster ufficiale della manifestazione Coppa Primavela 2021. I due vincitori, accompagnati da un solo genitore e dall’insegnante che ha promosso e avuto cura del concorso (o da un rappresentante dell’Istituto di appartenenza), saranno ospiti della FIV per l’edizione 2021 della Coppa Primavela, mentre agli Istituti scolastici degli alunni premiati verrà consegnata una targa ricordo.»





In fine, Marcella Ercoli ha rivolto un ringraziamento particolare alle insegnanti che si sono prodigate nello svolgimento del progetto “VelaScuola”, agli istruttori e atleti del VCN che con la loro fattiva collaborazione hanno reso possibile il successo di questo progetto didattico educativo per la scuola, del “Vela Day” e di tanti altri eventi, ed ha concluso con: … «Arrivederci al prossimo anno scolastico, che speriamo possa riprendere normalmente.»