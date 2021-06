Consigli preziosi per acquistare una Nike Air Jordan originale

Il matrimonio tra Michael Jordan e la Nike è stato uno dei più fortunati nel mondo del commercio. Dalla loro unione sono nate nel 1984 le Nike Air Jordan, un modello iconico che ha segnato la storia dello sport e dello streetwear negli anni a venire.

A distanza di quasi 40 anni le Air Jordan continuano ad essere tra le sneakers più apprezzate e ricercate sul mercato ed alcuni modelli sono diventati veri e propri oggetti di collezione. Proprio per questo motivo ci sono numerosi tentativi di imitazione e, se non si fa attenzione, c’è il serio rischio di incappare nel classico “bidone”.

Quanto costano le Nike Air Jordan?

Esistono numerosi modelli di Nike Air Jordan ed i più comuni hanno un costo di 150-200 euro. Una cifra non proprio contenuta, ma decisamente inferiore rispetto ai 5.740 euro pagati all’asta per acquistare le Nike “Legends of summer black”.

Prezzi che però impallidiscono dinanzi ai 23.000 euro delle Nike MAG Back to the Future, le scarpe indossate da Michael J. Fox nel film “Ritorno al futuro”. In commercio ci sono solo 89 esemplari, in onore del film che uscì nel 1989.

Insomma le Nike da collezione, ma anche quelle più comuni, hanno dei costi decisamente sostenuti e quindi è necessario prestare la massima attenzione al momento dell’acquisto. Di seguito una serie di consigli validi prima di comprare una Nike Jordan.

Dove acquistare le Nike Jordan?

Per andare sul sicuro la cosa migliore è iscriversi allo store online della Nike e visitare frequentemente il sito. L’azienda di tanto in tanto lancia delle promozioni destinate ai suoi iscritti, ma i prezzi restano comunque piuttosto alti.

In alternativa c’è la possibilità di visitare altri siti quali ad esempio Urban Jungle, che vendono sia le sneakers che tutti i capi firmati Jordan ed anche accessori della collezione a prezzi più contenuti.

Come capire se una Nike Jordan è vera o falsa?

Mai sentito parlare del reselling? È una strategia di vendita nata negli Stati Uniti ed importata in Europa, praticata sia da venditori privati che da negozi online. Ti dà la possibilità di acquistare modelli iconici usati ma a prezzi più accessibili. Puoi chiudere dei veri e propri affari, ma devi spalancare gli occhi per evitare fregature.

Come già ti ho spiegato precedentemente ci sono in giro tantissime imitazioni, soprattutto per le Nike Air Jordan, modelli ricercatissimi e che quindi attirano l’attenzione dei “falsari”.

Ecco un elenco di consigli preziosi da seguire per evitare trappoloni: