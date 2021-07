Calciomercato, Vado. Si vuol voltare subito pagina, a stretto giro di posta l'ufficialità di Solari e dei primi arrivi

Una sessione di mercato utile quasi come una terapia? Per il Vado potrebbe essere anche così dato che le operazioni che presto ufficializzeranno i rossoblu aiuteranno la società del presidente Tarabotto a iniziare fin da subito la scrittura di un nuovo capitolo.

La possibilità di un ripescaggio in Serie D fa gola, al netto di un tenore delle dichiarazioni piuttosto tiepido al riguardo, motivo per cui la costruzione di una prima spina dorsale di buon profilo sarà determinante nel caso i vadesi dovessero ritornare in quarta serie.

Mister Matteo Solari sarà il nocchiero della ripartenza rossoblu, motivo per cui sarà lecito attendersi giocatori che sappiano abbinare qualità a forza fisica nel suo 4-3-3 (o 4-2-3-1).

Il riferimento del pacchetto centrale dovrebbe essere Alessio de Bode, mentre in mediana il direttore d'orchestra individuato per dirigere le operazioni è Nicholas Costantini. In attacco, ad abbinare classe e incisività, si punta su Edoardo Capra e Leonardo Di Salvatore. Per il ruolo di centravanti alcuni rumors hanno puntato i fari su Loreto Lo Bosco, seppur siano emerse meno conferme al riguardo.

Nell'ambito delle indiscrezioni sono circolati anche i nomi dell'esterno del Ligorna Andrea Anselmo (già avuto da Solari come Di Salvatore e Costantini all'Albenga), e anche di un buon numero di elementi della Cairese (Piana, Macagno e Pastorino).

Indipendentemente dalle operazioni che saranno confermate, Solari e il ds Luca Tarabotto vogliono andare sul sicuro, con elementi ben conosciuti sul territorio sia per le qualità tecniche che morali.

Non resta che attendere verosimilmente qualche giorno e la lotteria dei nomi si trasformerà in un buon numero di certezze.