Calcio, Albenga. Lupo scalpita: "Fame e senso di appartenenza i valori che non dovranno mai mancare. Allestiremo una rosa di tutto rispetto"

La lunga attesa per conoscere il nome del nuovo tecnico dell'Albenga si è conclusa di fatto ieri pomeriggio, con lo sbarco ufficiale al “Riva” di Alessandro Lupo. Una scelta di fiducia reciproca, quella tra il tecnico e la società, maturata in tempi rapidi, come conferma lo stesso allenatore ponentino.





Mister, è stata una trattativa particolarmente celere e fluida.

“E' avvenuta in tre tempi. Il primo incontro l'ho avuto con i direttori Mei e Belvedere, rendendo conto all'Imperia di quanto stesse avvenendo, e l'approccio è stato davvero positivo. Successivamente ho avuto modo di invece di confrontarmi con la presidentessa Claudia Fantino e il patron Gian Piero Colla e devo dire che ho apprezzato molto il loro approccio. Infine c'è stata la stipula dell'accordo”.







Cosa chiede l'Albenga ad Alessandro Lupo?

“C'è tanta ambizione, accompagnata al contempo dalla giusta dose di oculatezza. Ad Albenga hanno compiuto sforzi importanti che ad ora non sono stati ripagati a pieno: c'è la volontà di fare qualcosa di buono per questa piazza, come testimonia l'accordo biennale che è stato stipulato”.







Dopo Sanremo e Imperia, questa è un'altra sfida particolarmente impegnativa.

“Le sfide nella vita sono altre. Quando percepisco che delle persone hanno l'intenzione di fare qualcosa di buono, e si comportano bene con me, io ci sono. E avrò ancora al mio fianco Matteo Fiani nel ruolo di vice allenatore e di preparatore atletico. Devo dire che come presupposti ritrovo molte similitudini con il primo anno di Imperia. Insieme a Minasso e alla proprietà ci eravamo prefissati di disputare una buona stagione, poi l'interruzione per il Covid ci ha premiato nel momento in cui guidavamo la classifica. In Serie D invece è stata una scommessa per tutti: del club, della città, degli allenatori e nonostante ci dessero per spacciati dopo tre partite siamo riusciti a mantenere la categoria con largo anticipo”.







Una categoria che nelle aspettative si pensava potesse continuare a frequentare.

“Non sono impazzito e non l'ho fatto per una questione economica. Qui ho intuito la possibilità di poter aprire un capitolo importante, a Imperia ho dato tutto ciò che potevo dare, nonostante abbia percepito qualche critica inopportuna dettata dall'ignoranza. Questo per me è un lavoro, ho detto sì al progetto della famiglia Colla e sposerò in pieno questi colori”.







Si è parlato molto, visto i tempi della possibile difficoltà di costruire una squadra altamente competitiva.

“Non avremo una schiacciasassi che domina la stagione, ma c'è il budget per allestire una rosa di tutto rispetto, scegliere i giocatori giusti e soprattutto all'altezza della situazione. Poi come sempre sarà il campo ad emettere i propri verdetti. L'idea del rapporto biennale è finalizzata a costruire delle basi solide per concretizzarle nella prossima stagione, ma se dovessimo militare nelle zone alte della graduatoria non ci tireremo certo indietro”.







Vedremo al “Riva” qualche sua vecchia conoscenza nerazzurra?

“Ci sono ragazzi con cui ho lavorato molto bene, ma indipendentemente da questo chi arriverà ad Albenga dovrà sposare il progetto e avere soprattutto tanta fame, non si viene qui per soldi. A questi livelli il calcio dev'essere interpretato con grande sacrificio. Poi se verrà conclusa qualche operazione importante ne saremo ben felici, ma i primi due presupposti dovranno essere la fame sportiva e il senso di appartenenza ai colori e alla città. Daremo la pelle per l'Albenga Calcio”.