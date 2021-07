Calcio, Tornei Estivi. La Savona Cup archivia anche la seconda giornata

Sfide più equilibrate nella seconda giornata della Savona Cup, sul green del campo “Rondoni” di Via delle Trincee, sono i goal e le belle giocate ed illuminare il mercoledì savonese.

Fugge in solitaria al comando l’Impresa Edile Petrit Lleshi, la squadra capitanata da Edoardo Anselmo supera 3 a 2 i The Skugnizzi al termine di una spettacolare partita. E’ Lorenzo Anselmo a regalare la vittoria con tre perle, ma merito va anche all’estremo difensore Daniele Pastorino, MVP della gara e premiato con un birra dal Gramsci di Vado Ligure, determinante in più occasioni. Al secondo posto del girone A resta invece la Vecchia Savona 1880, che acciuffa all’ultimo secondo il pari, 2 a 2, con Elvis Metalla, miglior giocatore della gara e vincitore di una sacca Jako, contro gli agguerriti I Talla Boys.

THE SKUGNIZZI – IMPRESA EDILE PETRIT LLESHI 2-3

Reti: Carocci, Bazzano – 3 Anselmo L.

VECCHIA SAVONA 1880 – I TALLA BOYS 2-2

Reti: 2 Metalla – Shahini, Vallone.

Nel gruppo B invece si assicurano le prime due posizioni le Trigres de Ecuador e i Pro Secco. I primi citati superano 7 a 3 i Lilit Boys Valleggia, caparbi nel provarci fino all’ultimo. E’ Javier Cabrera a vincere il titolo MVP e un buono dal ristorante/pizzeria Mario, grazie ad un’attenta prova difensiva e il fiuto del goal dei grandi attaccanti. La formazione allenata da Serra invece gioca una partita attenta, sono 4 i goal rifilati al Birra Real, con un Matteo Orcino, premiato con un buono da Ara Macao, capace di incantare i presenti.

BIRRA REAL – PRO SECCO 0-4

Reti: 2 Orcino, Valdora, Calcagno.

TIGRES DE ECUADOR – LILT BOYS VALLEGGIA 7-3

Reti: Otazu, 2 Vera, 3 Velez, Cabrera – Ciccardi, 2 Marziano