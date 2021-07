Calciomercato. Gianmarco Basso a un passo dal professionismo, il centrocampista andorese è vicinissimo alla Vibonese

Come raccontato dopo l'ultima partita del calendario in Serie D, tra la Lavagnese e il Vado, c'era parecchia curiosità nel capire quali porte potessero schiudersi per Gianmarco Basso, il centrocampista centrale di Andora in forza ai bianconeri.

La risposta potrebbe essere arrivata oggi, con l'ex regista del Finale a un passo dall'approdo nel mondo professionistico, in particolare in forza alla Vibonese, formazione che milita in Serie C (girone C), allenata da Gaetano D'Agostino (ex giocatore tra le altre di Roma, Siena e Fiorentina).