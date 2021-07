Calciomercato. Gioventù verde...stellata per la Sestrese, con Bilanzone e Ranasinghe. Preparazione al via il 2 agosto

Centrocampista di grande fisica e ottima tecnica. Cresciuto nelle giovanili di Athletic Club e Savona, รจ poi approdato allโ€™Entella. Nel 2019-2020 il prestito in Eccellenza allโ€™Athletic Club (esordio in prima squadra), poi nella scorsa stagione sempre in prestito in Eccellenza al Rapallo Rivarolese. Il suo tesseramento verrร perfezionato, dopo lโ€™esperienza allโ€™Entella, nei prossimi giorni.