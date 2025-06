Sup Team Savona. Sara Oddera torna dall'Austria con una doppia medaglia

Dal 29 maggio al 1° giugno 2025 si è svolta la 4^ edizione della “The lake rocks festival” in Austria sotto l'egida della International Canoe Federation, gara internazionale di SUP con la partecipazione di 500 atleti attivi sullo splendido lago Faaker See. Le gare sono state trasmesse in diretta su “Total Sup” vista l’importanza dell’evento e le riprese sono state effettuate sia da telecamere che da droni.

La portacolori del Sup Team Savona, Sara Oddera, tesserata per il club Delta Sup di Ferrara, arriva ben preparata alla competizione che la vede protagonista nella categoria Master 50 sia nella gara di lunga distanza del sabato che nella gara tecnica della domenica.

Nella meravigliosa cornice del lago Faaker See, Sara ottiene un terzo posto nella long distance tra altete di altissimo rilievo plurimedagliate ai mondiali, si piazza subito dopo la greca e la tedesca.

Inoltre Sara regala uno spettacolare secondo posto nella techincal race dopo la greca e prima della slovena. Ricordiamo che Sara vinse due argenti ai mondiali di sup nel 2021.

Next step a metà Giugno in Francia nella città di Besancon, stay tuned