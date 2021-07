Pallanuoto Maschile: nelle Finali Playoff la Rari Nantes Imperia fa sua gara 1

La Rari ruggisce e porta a casa gara-1 delle Finali Playoff di Serie B. Alla piscina ‘Sciorba’ di Genova, i giallorossi battono 4-7 la Locatelli e mercoledì, 14 luglio, attendono l’avversario in casa per gara-2.

Le due formazioni si incontrano per la terza volta in stagione, con i genovesi che erano usciti da capolisti dal girone 1, ma le squadre sembrano studiarsi ulteriormente all’inizio. La paura di scoprire il fianco aleggia sulle formazioni. Non sarà un caso se il tabellone reciterà ‘soltanto’1-3 all’intervallo lungo.

Dopo quasi tre minuti di gioco, un siluro di Giacomo Fratoni bacia il palo e si insacca sbloccando la partita. Il giocatore in calotta numero 2, aspetta dapprima i movimenti dei compagni, ben marcati, e poi trova il coraggio di scaricare la sua potente conclusione che vale l’1-0.

Filippo Corio ha vita difficile in attacco con una marcatura asfissiante che non gli concede tregua e con gli arbitri che comminano due espulsioni, piuttosto dubbie, ai suoi danni. In difesa però la Rari è granitica: davanti all’ottimo Agostini (oggi partito titolare poi avvicendatosi con Merano nella ripresa), ci sono Cesini, Rocchi, Lengueglia e Fratoni che erigono un muro. Abbattuto soltanto dopo undici minuti di gioco dal gol in superiorità firmato da Russo.

I ragazzi di Fratoni però sono sul pezzo e ritrovano l’immediato vantaggio, all’azione successiva, con Samuele Barla che stringe la conclusione sul primo palo e ristabilisce la distanza. Filippo Agostini si esibisce in alcune pregevoli parate che, non solo tengono intatto il vantaggio, ma infondono fiducia alla difesa falcidiata dalle espulsioni.

Prima dell’inversione di vasca, arriva il gol di Davide Cesini di importanza capitale. A sei secondi dalla sirena, il centrovasca marchigiano trasforma la superiorità numerica sulla quale Mister Fratoni aveva saggiamente utilizzato il primo time-out della sfida.

L’inversione di vasca propone Federico Merano tra i pali della porta giallorossa: il portiere capitola, dopo quattro minuti e mezzo, sul rigore battuto Barattini. La Rari però non abbassa la guardia e viene trascinata da Davide Cesini, sempre più leader del gioco.

Il numero 12 prima trasforma il penalty conquistato da un giocata sgusciante di Corio e ristabilisce le distanze, dopo quindici secondi. Poi trasforma una importante superiorità numerica che consegna il momentaneo 2-5 ai giallorossi.

Intanto, Merano si rifà, dopo la situazione che ha causato il penalty, e sfoggia un paio di parate importanti: in particolare, toglie dal ‘sette’ un tiro di Barattini destinato a togliere le ragnatale.

La forza della Rari, quest’oggi, è soprattutto mentale: gli imperiesi scacciano subito gli spettri del quarto tempo ( periodo fatale nei due precedenti contro la Locatelli) e vanno a segno con ‘Pippo’ Rocchi. Il marcatore scambia con capitan Somà che, in superiorità, offre un cioccolatino proprio al numero 11, bravo a spingere in rete.

I genovesi si rifanno vivo con le reti di Nebbia e Cornacchia, brava ad anticipare Rocchi in girata, ma è Filippo Corio a decretare la parola ‘fine’ sul match con una vera e propria perla pallanotistica. Ai sette metri, raccoglie il pallone e con una splendida girata batte Celli incrociando nell’angolino lontano.

La partita finisce sostanzialmente qua. La Rari tornerà alla Cascione per gara2, mercoledì 14 luglio alle ore 19:00, forte delle prima sfida in saccoccia.

Va sottolineato il gande gesto di sportività della Locatelli che, nella persona di Paolo Stagno, ha omaggiato i giallorossi di pizza e focaccia che hanno ristorato i giocatori nel post-partita.

LOCATELLI – R.N.IMPERIA 4-7 (0-1; 1-2; 1-2; 2-2) LOCATELLI – Celli, Borchini, Ruggeri, Fajette, Cornacchia G., Nebbia 1, Cognatti, Russo 1, Barattini 1, Carlascio A. , Cornacchia 1, Stagno, Carlascio E. All.: Picasso

IMPERIA – Agostini, Fratoni 1, Barla 1, Brignolo, Gandini, Cipriani, Lengueglia, Corio 1, Taramasco, Somà cap., Rocchi 1, Cesini 3, Merano. All.: Fratoni

Note: espulso ecds 22.13 Ruggeri (L) nel terzo tempo; Sup.Num. Locatelli 2/11+ un rigore trasformato, Imperia 3/9 + un rigore trasformato