Calcio, Ceriale. il nuovo allenatore della Juniores d'Eccellenza è Michele Bortolini

L’ASD Ceriale Progetto Calcio comunica ufficialmente di aver assegnato la guida della Juniores Eccellenza al tecnico Michele Bortolini.

Il tecnico, già facente parte dell’organico cerialese, vanta una grande esperienza da allenatore; ultima la sua esperienza in seconda categoria con il Borgio Verezzi. Nella passata stagione ha tenuto le redini della leva 2005 per poi accettare la proposta con la Juniores.

Vuoi dire qualcosa ai tuoi ragazzi Allievi 2005?

“Innanzi tutto voglio ringraziare Pietro Sansalone e tutta la dirigenza per la fiducia accordatami. L’annata insieme ai 2005 è stata senza dubbio positiva considerata la sua particolarità. Sono un gruppo di bravissimi ragazzi che si è sempre presentato a tutti gli allenamenti al gran completo, 2 dirigenti come Roberto e Cristian che sono unici. L’unico neo è stato l’infortunio di Davide Buonocore a cui auguro di rimettersi in fretta.

Ai ragazzi voglio dire di credere di più in loro stessi perché hanno delle potenzialità non ancora del tutto espresse”.

Impressioni a caldo sulla Juniores Eccellenza?

“Sono molto contento di allenare questo gruppo e sono sicuro che con la collaborazione di tutti saremo un valido supporto per la Prima Squadra e riusciremo a toglierci parecchie soddisfazioni anche nel nostro torneo. Questi sicuramente saranno i nostri due obiettivi stagionali”.

In attesa di delineare definitivamente i quadri societari e scoprire se ci sarà un tecnico in supporto a Mister Bortolini, la società gli augura un grosso in bocca al lupo per questa nuova avventura.