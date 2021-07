Calciomercato, Vado. Imminente l'ufficialità per 4 rinforzi. E qualche conferma pesante non è escluso possa arrivare

Nuova settimana e nuove ufficialità in arrivo per il Vado. Nelle prossime ore i tesseramenti di Loreto Lo Bosco, Andrea Anselmo, Leonardo e Gabriele Di Salvatore saranno annunciati, per una nuova onda ondata di linfa all'interno dell'organico rossoblu, in piena costruzione.

Un primo caposaldo da cui partire per poi limare ulteriormente i contorni di una rosa a disposizione di mister Solari che inevitabilmente dovrà essere implementata a seconda della categoria di appartenenza.

La rinuncia del Gozzano alla promozione in Serie C potrebbe rendere più difficoltoso il ripescaggio, ma se il Vado dovesse riuscire a mantenere la quarta serie, ecco che alcune valutazioni sui giocatori appartenenti all'organico della passata stagione, seppur disastrosa, potrebbero essere fatte.

In un nuovo corso tecnico elementi come Tissone (vicino però alla Lavagnese), Gulli, Bacigalupo e Sbarbati, autori di campionati mediamente positivi nella loro carriera in Serie D, non è escluso infatti possano tornare utili e da quanto filtra dal Chittolina non è escluso un loro possibile coinvolgimento se il ripescaggio dovesse essere confermato.