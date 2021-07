Rugby: il movimento ligure piange l'improvvisa scomparsa di Pompeo De Bernardi

Rugby ligure in lutto per l’improvvisa quanto prematura scomparsa di Pompeo De Bernardi, fra i soci fondatori del CFFS Rugby Cogoleto.

De Bernardi oltre ad aver seguito una interessante esperienza nello stesso club gialloblu come atleta nel particolare ruolo di tallonatore, ha operato con notevole successo allenando in epoche diverse la squadra rivierasca ottenendo anche una storica promozione in Serie B nel 2005. Altre importanti promozioni le ottenne, sempre come tecnico, nel 1992 e 1993, portando la Sideco Recco dalla Serie C/2, alla C/1 ed infine alla Serie B.

Lo stesso Pompeo De Bernardi, apprezzato per il suo modo garbato di agire nell’ambito sportivo e personale, ha attivamente collaborato anche con il Comitato Regionale Ligure dedicandosi con risultati molto positivi nel settore giovanile.

Sentite condoglianze dal Comitato Regionale Ligure.