Tokyo 2020. Il Settebello domina 21-2 il Sudafrica, doppietta per il tovese Matteo Aicardi

Nessuna sorpresa di sorta ha coinvolto il Settebello nella gara di esordio del torneo olimpico.

Al Waterpolo Centre di Tokyo la squadra di Campagna non ha infatti avuto difficoltà a superare il Sud Africa, blindando 21-2 il match d'esordio.

Sul tabellino dei marcatori anche il tovese Matteo Aicardi, autore di una doppietta.

"Abbiamo avuto un approccio positivo - ha spiegato il CT - per quanto riguarda la disciplina del gioco sia in difesa sia in attacco. All'inizio eravamo un po' contratti, soprattutto nelle conclusioni, poi ci siamo sciolti. Archiviamo subito questa partita. Adesso ci aspettano altre quattro battaglie, in cui ci sarà da soffrire ed avremo bisogno di grande sacrificio e aiuto reciproco. Saranno quattro gare toste, ma siamo all'Olimpiade. Preoccupiamoci di una alla volta. Godiamoci ogni partita col sorriso, la voglia di lottare e il desiderio di giocarcela fino in fondo".

L'Italia tornerà in acqua martedì mattina alle 8:30 contro la Grecia, vincitrice di misura (10-9) sull'Ungheria.

Sud Africa-Italia 2-21

Sud Africa: Madi, Card, Rezelman 1, Badenhorst, Laurenson, Stone 1, Evezard, Rodda, Margro, Mayman, Neill, Stewart. All. Paul Martin

Italia: Del Lungo, Di Fulvio 5, Luongo 2, Presciutti 2, Velotto 2, Renzuto Iodice 1, Echenique 2, Figari 2, Bodegas 2, Aicardi 2, Dolce 1. All. Alessandro Campagna

Arbitri Salnichenko (Kaz) e Ivanoski (Mne).

Note: parziali 0-2, 2-8, 0-7, 0-4. Superiorità numeriche: Sud Africa 0/5, Italia 6/7. Nessuno uscito per limite di falli.

Programma e risultati della 1^ giornata - orario italiano (a Tokyo +7 ore)

Sud Africa-Italia (A) 2-21 (0-2, 2-8, 0-7, 0-4)

Ungheria-Grecia (A) 9-10 (3-2, 3-4, 2-3, 1-1)

Stati Uniti-Giappone (A) alle 7:00

Australia-Montenegro (B) alle 8:30

Serbia-Spagna (B) alle 11:20

Croazia-Kazakistan (B) alle 12:50