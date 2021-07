Calciomercato. La Carcarese completa il parco portieri con Francesco Briano

Si completa la rosa dei portieri delle Carcarese con l’arrivo in biancorosso di Francesco Briano, in prestito dalla Cairese.

“Ringrazio il direttore Gandolfo per avermi contattato, mi ha fatto molto piacere. Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura a Carcare. Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni, speriamo di passare una bella stagione tutti insieme”, queste le sue prime dichiarazioni in biancorosso.

Briano sarà il portiere della squadra di Seconda Categoria guidata da mister Siri, ma collaborerà anche con i compagni di reparto della formazione di Chiarlone, ovvero il neo acquisto Andrea Briano e l’esperto Luca Giribaldi, con cui Francesco ha già giocato in passato. Alla Cairese, infatti, durante i playoff di Promozione era stato suo degno sostituto, quando Giribaldi è stato vittima di un grave infortunio al tendine d’Achille.

A Cairo Briano è stato per due stagioni, prima di passare all’Altarese in Prima Categoria, dove è rimasto sempre due anni, e poi trasferirsi a Millesimo la scorsa stagione.

“Siamo felici che abbia accettato di venire a Carcare - commenta il direttore sportivo Edoardo Gandolfo – Francesco è un portiere di valore che ha giocato in categorie superiori e questo dimostra la volontà delle Carcarese, o meglio delle Carcaresi, di migliorare a 360°. Siamo riusciti a costruire una squadra di numeri uno di alto profilo”.