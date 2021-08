Sfuma il sogno per l'imperiese Davide Re alle Olimpiadi ma è comunque un buon 7° posto a Tokyo

Non è purtroppo stata esaltante come la 4x100, ma il raggiungimento della finale può comunque essere considerato un ottimo risultato, quello della 4x400 alle Olimpiadi di Tokyo.

Con l’imperiese Davide Re la squadra italiana è arrivata al settimo posto ma, comunque, ha fatto segnare il nuovo record italiano con 2.58.81. C’è da registrare anche un errore nel passaggio del testimone sbagliato tra la terza e la quarta frazione mentre il nostro Davide Re non ha brillato nella prima.

Una prestazione comunque da incorniciare per la staffetta 4x400 perché, comunque, si tratta del raggiungimento di una finale e di un record tricolore, che lasciano il segno nell’atletica italiana.

"E' stata un'emozione che vale tutte le fare che ho fatto in vita mia - ha detto Davide Re alla Rai al termine della gara - e questa notte abbiamo dormito davvero poco per la grande adrenalina della semifinale di ieri. Abbiamo fatto il record italiano ma non è bastato. Ora con la squadra andiamo avanti e continuiamo a crescere".