Calcio. Venerdì sera intrigante con le amichevoli estive. In campo Veloce - Savona e Pietra Ligure - Imperia

Per buona parte dei club sono già andate in archivio le prime due settimane di preparazione ed è tempo di scendere in campo per le prime amichevoli o "allenamenti congiunti".

Due partite questa sera spiccano nel programma: Veloce - Savona e Pietra Ligure - Imperia.

A Zinola si scenderà in campo alle ore 20:00, a porte chiuse, con un derby che potrà dare le prime importanti indicazioni sia ad Ermanno Frumento che a mister Cattardico.

Porte aperte al pubblico invece a Pietra Ligure, con le squadre di Pisano e Cortellini che si affronteranno a partire dalle 20:30. Ovviamente sarà possibile accedere all'impianto pietrese con l'esibizione del green pass o con il certificato di un tampone negativo effettuato nelle precedenti 48 ore al fischio d'inizio.