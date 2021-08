Calciomercato. La Sanremese si regala il ritorno di Pippo Scalzi: "Darò il massimo per questa maglia come ho sempre fatto"

La Sanremese Calcio comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive per la stagione 2021/22 dell’attaccante Filippo Scalzi, lo scorso anno alla Lucchese in C.

Nato a Sanremo il 7 novembre 1997, Scalzi ha al suo attivo più di cento presenze in maglia biancoazzurra, condite da 30 gol.

Con la Lucchese è sceso in campo 18 volte ed ha realizzato una rete.

L’attaccante ha partecipato agli allenamenti negli ultimi due giorni di ritiro ed oggi ha giocato a Cantalupa nel secondo tempo contro la Primavera della Sampdoria, siglando anche un gol dal dischetto.

Si tratta di un ulteriore rinforzo di spessore per la rosa a disposizionedi mister Andreoletti.

“Sono molto contento di tornare a Sanremo – spiega Scalzi – la trattativa è nata un po’ di tempo fa ma poi si è concretizzata negli ultimi giorni. Sanremo è casa mia, ho trovato una squadra molto forte e una società nuova che ha grandi ambizioni. Mi metto a disposizione del mister, sono sicuro che ci sono tutte le potenzialità per vivere una stagione da protagonisti. Io darò il massimo per questa maglia, come ho sempre fatto“.