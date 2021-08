Cos'è il filtro antiparticolato o DPF? Come funziona?

Il filtro antiparticolato è un sistema adottato nelle auto con motori Diesel che permette l’abbattimento delle emissioni inquinanti. In questo articolo vedremo cos’è e come funziona questo sistema, qual è la sua storia e cosa è in grado di fare per garantire la nostra salute. Ma vediamo innanzitutto di capire cosa si intende per particolato.

Cos’è il particolato

Il particolato (più comunemente conosciuto con l’espressione “polveri sottili”) è un insieme di sostanze liquide o solide, ha dimensioni di pochi micron ed è sospeso nell’aria soprattutto nelle zone urbane, dove rappresenta uno degli elemenStudi scientifici hanno dimostrato che il particolato è responsabile dell’insorgenza di tumori e della loro propagazione. L’OMS ha dichiarato che si tratta della più pericolosa forma di inquinamento, in grado di provocare malattie respiratorie e attacchi cardiaci a causa della facilità con cui penetra nel sangue e nei polmoni.

Cos’è il filtro antiparticolato e a cosa serve

Il filtro antiparticolato, Diesel Particulate Filter (DPF), è un elemento di depurazione dei gas di scarico dei motori Diesel. Ha il compito di purificare i gas di scarico attraverso il loro passaggio in una serie di piccoli canali che bloccano le polveri sottili. Consente di rispettare i limiti di emissione a partire dai modelli Euro 4 e successivi per i quali è diventato obbligatorio, e di ridurre sostanze tossiche come idrocarburi policiclici aromatici.

Un po’ di storia

Il primo ad installare e utilizzare questo sistema di filtraggio nel 2000 fu il gruppo PSA (Peugeot-Citroën SA). Il filtro fu brevettato e in poco tempo anche le altre case automobilistiche elaborarono i loro sistemi di filtraggio. Questo ha portato a varie versioni di DPF ma il funzionamento di base è identico per tutti.

Funzionamento del filtro antiparticolato

Il sistema è costituito da un elemento filtrante, simile ad un catalizzatore, al cui interno sono presenti piccoli canali attraversati dai gas di scarico. Tali canali si presentano chiusi nella parte finale e trattengono le polveri sottili, mentre lo smaltimento dei gas avviene attraverso le pareti porose del filtro. Una parte fondamentale dell’intero sistema è la rigenerazione. A lungo andare, infatti, generalmente intorno ai 500 km percorsi, il livello delle particelle accumulate nel filtro raggiunge il limite massimo consentito. A questo punto comincia la fase di rigenerazione automatica dove le polveri vengono distrutte attraverso la combustione. Per ottenere la combustione il filtro va portato a 600°, soltanto a queste temperature, infatti, è possibile trasformare il particolato in anidride carbonica e ossido di carbonio.

