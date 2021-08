Calcio. Nuova amichevole per l'Ospedaletti, 3-1 al Camporosso

Tris per l’Ospedaletti nell’allenamento congiunto che ha visto questa sera gli orange confrontarsi con il Camporosso.

Dopo quello contro l’Imperia, un altro buon test per la squadra di mister Roberto Biffi in vista dell’esordio di domenica in Coppa Italia contro il Taggia.

Nel primo tempo l’Ospedaletti si è presentato in campo con: Frenna; Negro, Ambesi, Alberti, Fici; Semati, Cambiaso, Schillaci; Aretuso, Cassini, Calderone.

Nella seconda frazione mister Biffi ha rimescolato le carte facendo entrare anche tutti gli altri convocati per la gara.

L’allenamento con il Camporosso si è quindi chiuso sul 3-1 per l’Ospedaletti. In rete Aretuso, Schillaci e Cambiaso.