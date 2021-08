Calcio, Savona. Da monitorare le condizioni di Spaltro dopo l'amichevole con il Finale

E' arrivata la prima sconfitta per il Savona sul campo del Finale, anche preventivabile viste le due categorie di differenza.

I giallorossi hanno chiuso 4-0 i novanta minuti disputati al "Felice Borel" (a segno Ponzo, Garibbo e due volte Rocca), mostrando luci e ombre in entrambe le fasi di gioco.

Molto simili per dinamica le reti subìte nel primo tempo, con il pacchetto arretrato in ritardo, mentre anche la manovra non è corsa particolarmente fluida.

Cattardico ha provato a modificare il 4-3-3 iniziale, accentrando Spaltro alle spalle di Gamba (che ha sofferto la fisicità e l'esperienza del trio difensivo giallorosso) e Macagno, ma negli ultimi 16 metri non è scoccata la scintille utile per riuscire a superare Carlo Porta.

Proprio Spaltro è rimasto vittima di un infortunio importante (al campo è arrivata anche l'ambulanza) dopo lo scontro con il secondo portiere finalese Dominik Mondino, bravo a bloccare pochi attimi dopo il penalty calciato da Macagno. A una prima analisi non dovrebbero esserci lesioni ossee, ma gli esami ecografici odierni dovrebbero togliere ogni dubbio sulle condizioni del forte esterno offensivo.

Prima della partita ampio spazio per il Tg3 Regionale, con il servizio preparato dai colleghi Rai e trasmesso nell'edizione odierna delle 14:00. Per gli altri media locali presenti al campo è rimasto invece operativo il silenzio stampa, con tanto di bocche ancora cucite davanti ai microfoni. Peccato.