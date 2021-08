Calcio, Savona. Ermano Carrea è il nuovo team manager

Il comunicato:

La società ASD Pro Savona calcio comunica che in data odierna ha concluso la trattativa per il rientro del sig.Ermanno Carrea (nella foto con il dirigente Leo Mordeglia) tra le fila biancoblu’ in cui ha militato a cavallo degli anni 80 e che l’ha visto indimenticato capitano in occasione della storica vittoria della Coppa Italia nazionale da parte degli striscioni savonesi.