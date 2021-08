Calcio, Spotornese. Nasce anche la squadra a 5, subito i colpi Pensa e Ottina

Ad un anno dalla rinascita, l'ASD Spotornese Calcio è lieta ed entusiasta di presentare ai cittadini di Spotorno la creazione di una squadra a 5 che viaggerà parallelamente ed in collaborazione con la squadra ad 11 che partecipa al campionato di seconda categoria.

La società comunica, inoltre, che l'obiettivo primario rimane quello di poter ridare ai bambini di Spotorno e non la possibilità di fare attività nelle strutture sportive spotornesi in divenire, ma vista l'impossibilità di partire dalla stagione in atto ha deciso di voler allargare comunque gli orizzonti.