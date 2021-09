Rugby: varati i gironi e la formula dei campionati di Serie A e B

Il Consiglio Federale, riunito sabato scorso a Roma, ha deliberato la composizione dei Gironi del Campionato Italiano di Serie A maschile e femminile e del Campionato Italiano di Serie B per la stagione sportiva 2021/22 al via per le tre competizioni nazionali il prossimo 17 ottobre.

CAMPIONATO ITALIANO SERIE A MASCHILE 2021/22

Le ventotto formazioni iscritte alla Serie A maschile sono state suddivise in tre pool: il Girone 1 e 3 è composto da nove squadre, il Girone 2 da dieci.

Di seguito la composizione dei tre gironi:

GIRONE 1

C.U.S. GENOVA ASD

SSD PRO RECCO RUGBY A.R.L.

I CENTURIONI RUGBY SSD R.L.

RUGBY PARABIAGO SSD SRL

ASD RUGBY MILANO

ASD BIELLA RUGBY CLUB

CUS TORINO ASD

VII RUGBY TORINO ASD

AMATORI RUGBY ALGHERO ASD

GIRONE 2

RUGBY UDINE UNION F.V.G. SRL

VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD

RUGBY PETRARCA SRL S.D. (Cadetta)

ASD RUGBY PAESE

BOTTER RUGGERS TARVISIUM ASD

RUGBY CASALE ASD

RUGBY VICENZA ASD

VERONA RUGBY SRL SSD

VALPOLICELLA RUGBY 1974 ASD

BORSARI RUGBY BADIA 1981 ASD

GIRONE 3

RUGBY NOCETO FC SOC.COOP. S.D.

ROMAGNA R.F.C. SSD A R.L.

ASD PESARO RUGBY

CAVALIERI UNION R.PRATO SESTO ARL

RUGBY PERUGIA SSD ARL

ASD CIVITAVECCHIA R. CENTUMCELLAE

UNIONE RUGBY CAPITOLINA ASD

ASD RUGBY NAPOLI AFRAGOLA

AMATORI RUGBY CATANIA SSD A.R.L.

La formula: Gare di andata e ritorno tra le componenti di ciascun girone. Le prime classificate di ciascun girone accedono ad un Girone Play-off con partite di sola andata secondo il seguente schema:

22 maggio 2022

1a Classificata Girone 1 vs 1a Classificata Girone 2 (in casa della squadra 1a Classificata Girone 1)

29 maggio 2022

Perdente Finale 1 vs 1a Classificata Girone 3 (il turno casalingo in funzione del risultato della Finale 1)

5 giugno 2022

Vincente Finale 1 vs 1a Classificata Girone 3 (il turno casalingo in funzione del risultato della Finale 1)

La squadra prima classificata è dichiarata Campione d'Italia di Serie A Maschile 2021/22 ed acquisisce il diritto di disputare la stagione 2022/23 inserita nel Peroni TOP10 2022/23.

Non è prevista retrocessione.

Le date

Ottobre: 17, 24, 31; Novembre: 7, 21; Dicembre: 5, 12; Gennaio: 16, 23, 30; Febbraio: 20; Marzo: 6, 20, 27; Aprile: 3, 24; Maggio: 1, 8, 22 (Play Off), 29 (Play Off); Giugno: 5 (Play Off)