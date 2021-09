Anche Luminosa Bogliolo parteciperà all'inaugurazione del campo d'atletica del Prino di Imperia

Interventi su impianti sportivi e scuole. Cantieri che terminano e che sono pronti a prendere il via. Durante la seduta odierna del Consiglio comunale il sindaco, Claudio Scajola, ha annunciato che venerdì 24, alle ore 17, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione del campo d'atletica al Prino.

Inaugurazioni che vedranno la partecipazione anche di grandi nomi dell'atletica come l'imperiese Davide Re, reduce dall'esperienza olimpica di Tokyo, Luminosa Bogliolo, ostacolista italiana, originaria di Albenga, attuale primatista nazionale dei 100 metri ostacoli e Stefano Mei, presidente nazionale della Fidal.

"La nostra pista sarà tra le quattro più importanti di Italia. Non solo è stata riammodernata, ha evidenziato il sindaco, ma è stata anche dotata di un sistema tecnologico importante che prevede la possibilità per gli atleti di testare i propri risultati durante l'allenamento".

Il sindaco ha poi reso noto che dopo aver ottenuto 200 mila euro, tramite la legge 'Salvini', per la progettazione esecutiva del plesso scolastico di piazza Ulisse Calvi lo scorso 6 settembre "ci è stato comunicato che il Comune ha ottenuto il finanziamento, a totale copertura, ha evidenziato Scajola, del contributo richiesto per la messa in sicurezza, ed efficientamento energetico e totale riqualificazione per il valore complessivo di 4 milioni e 950 mila euro".