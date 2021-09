Investimento da 300mila euro. Demichelis: "Intervento atteso che pone fine a disagi esistenti da lungo tempo"

Via l’amianto e tetto nuovo per la bocciofila di Andora. Lo storico impianto che ha ospitato tante competizioni di livello nazionale, oltre al quotidiano allenamento dei campioni locali e sfide fra semplici appassionati, è oggetto di una importante operazione di riqualificazione.

“Con un investimento di 300 mila euro ha perso il via la sistemazione del tetto dell’edificio sportivo che sarà completamente rifatto - ha annunciato il sindaco Mauro Demichelis che, accompagnato dal Consigliere delegato allo Sport, Ilario Simonetta, ha realizzato un sopralluogo nel cantiere - Sarà smontata e smaltita la copertura esistente in cemento amianto, sarà installata una copertura in lastre coibentate e rinnovato il sistema di smaltimento acque meteoriche, con la posa di gronda e pluviali nuovi. Quindi sarà rimontato il controsoffitto".

"Diamo corso ad un intervento atteso - prosegue Demichelis - che pone fine ad una serie di disagi esistenti da lungo tempo. Dalla copertura, infatti, entravano, in caso di pioggia, copiose infiltrazioni di acqua. La parte più delicata sarà la rimozione dell’amianto presente nell’edificio. La struttura è stata chiusa al pubblico in accordo con l'Associazione Andora Bocce che utilizza i locali. I lavori dureranno circa 90 giorni”

In futuro il tetto non rimarrà l’unico a essere oggetto di riqualificazione: “E’ prevista una generale messa a norma - ha aggiunto il consigliere Ilario Simonetta che ha seguito tutte le fasi del progetto - Anche in bagni saranno rifatti e spostati in spazi adatti ad ospitare anche i locali dedicati alle persone disabili per agevolare l’ingresso delle quali sarà realizzata una rampa d’ accesso dedicata che permetterà di godere delle competizioni e di entrare quotidianamente nella bocciofila”.

Nell’ambito degli interventi di riqualificazione e manutenzione degli edifici pubblici, la giunta Demichelis ha dato, ieri, anche il via libera all’approvazione in linea tecnica del progetto definitivo/ esecutivo per i lavori di sistemazione del tetto palazzetto dello sport.