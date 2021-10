Calciomercato, Letimbro. Nuove maglie e nuovi colpi per i gialloblu: presi Romanel, Gallione e Siccardi

Presentate le nuove maglie per la stagione 2021/22 indossate dai nuovi innesti in alto Davide Romanel difensore classe 88 ex Quiliano Lorenzo Gallione centrocampista classe 97 ex Varazze e Letimbro nella stagione 2017/18 proveniente dal Celle mentre in fondo con la nuova divisa grigia Daniel Siccardi attaccante classe 2000 in prestito dal Finale .