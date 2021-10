Maltempo in arrivo, si aspetta il verdetto dell'Arpal per le sfide di domenica pomeriggio

Tutte le squadre sono pronte a scendere in campo per gli impegni del fine settimana, ma bisognerà attendere il pronunciamento dell'Arpal per avere il via libera sul fronte meteorologico.

Come ormai gli addetti ai lavori hanno ormai imparato, numerosi impianti vengono chiusi dalle rispettive amministrazioni comunali nel caso venga istituita la zona arancione, mentre in zona rossa gli incontri sono rinviati d'ufficio.

Una forte perturbazione si sta per abbattere sulla Liguria, seppur non sia ancora chiaro in quale fascia oraria si vivrà la fase più acuta (probabilmente tra domenica e lunedì).

Non resta quindi che attendere il bollettino Arpal, la cui pubblicazione avverrà attorno all'ora di pranzo.