Pallanuoto. La Stella Rossa di Belgrado vince 2-1 in casa della RN Savona, serve l'impresa in Serbia per il passaggio del turno

La Carige Rari Nantes Savona ha perso, poco fa, con la Stella Rossa di Belgrado, nella piscina “Zanelli” di Savona, l’incontro valevole per la Gara 1 dei Qualification Round III della Champions League. 9 a 8 è stato il risultato finale della partita in favore della squadra serba. Un match sempre in bilico, giocato punto a punto, fino all’ultimo minuto e mezzo di gioco quando la Stella Rossa è riuscita a realizzare due gol imprendibili. Da segnalare che il Savona ha giocato privo di Andre Fondelli che scontava la seconda giornata di squalifica per brutalità.

L’allenatore savonese, Alberto Angelini, commenta così la partita: “Abbiamo avuto tanto orgoglio e determinazione, ci è mancata solo la lucidità. Sono comunque contento dei ragazzi”.

La partita di ritorno si disputerà mercoledì 20 ottobre alle ore 20,00 a Belgrado. Per passare il turno la Rari dovrà vincere con 2 gol di scarto.

Tutti i tabellini delle partite sono consultabili sul sito della Len al seguente link:

len.microplustiming.com/lenchampionsleague/index.php

Questo il tabellino della partita.

CARIGE R.N. SAVONA – STELLA ROSSA BELGRADO 8 – 9

Parziali (1 – 1) (2 – 3) (2 – 1) (3 – 4)

TABELLINO

Formazioni

CARIGE R.N. SAVONA: Massaro, Rocchi, Patchaliev, Vuskovic 4, Molina Rios, Rizzo 1, Caldieri, Bruni, Campopiano, Giovanetti, Iocchi Gratta 3, Da Rold

Allenatore Alberto Angelini.

STELLA ROSSA BELGRADO: Misovic, Tankosic 1, Durdic 2, Markovic, Subotic 1, Milojevic 1, Pjesivac, Basara 3, Raden, Vukicevic 1, Smiljevic, Radovi, Ivanovic.

Allenatore Aleksandar Filipovic.

Arbitri: Radoslaw Koryzna (Polonia) e Michiel Zwart (Olanda).

Delegato Len : Paulo Ramos (Portogallo).

Superiorità numeriche:

CARIGE R.N. SAVONA: 3 / 11

STELLA ROSSA: 4 / 10

Note:

Spettatori : 200.