Calcio, Eccellenza. Cairese forza quattro sul Finale. Attacco in forma smagliante con la doppietta di Poggi e le reti di Piacentini e Saviozzi

CAIRESE - FINALE 4-0 (16' Piacentini; 65'; 93' Poggi; 89' Saviozzi rig.)

FINISCE QUA, LA CAIRESE CALA IL POKER SUL FINALE

93' POKER CAIRESE! Poggi recupera palla e fa partire un missile che si insacca all'incrocio dei pali

5 minuti di recupero

89' SAVIOZZI È GLACIALE! Palla da una parte e portiete dall'altro, gioco, partita e incontro!

88' RIGORE CAIRESE! Fallo di Barducci su Saviozzi che viene ammonito

86' Giallo per Prato

85' Palla per Barducci che al volo spara alle stelle

82' Altro cambio per la Cairese, esce Colombo per Luca Moretti

78' Esce nel Finale Calligaris ed entra Barducci

77' Occasione per Saviozzi che alza però troppo il tiro

71' Esce proprio Rocca, al suo posto Molina Borja

69' Scontro tra Rocca e Moraglio, i due restano a terra

67' Ripartenza Cairese, la conclusione del capitano Saviozzi finisce alta

66' Esce un ottimo Piacentini, al suo posto Pastorino

65' RADDOPPIO CAIRESE! Angolo sulla testa di Prato che colpisce la traversa, sul pallone di avventa Poggi che di testa fa 2 a 0

62' Punizione di Saviozzi di poco alta

61' Nella Cairese esce Brignole ed entra Gaggero

59' Ancora Moraglio! Fabbri per Faedo che dantro l'area calcio a botta sicura, il numero 1 gialloblù para

57' battibecco tra Poggi e De Benedetti, si scaldano gli animi!

56' nel finale esce Fazio per Andreetto, subito ammonito

50' retropassaggio sbagliato di Durante, Rocca si invola verso Moraglio, grande intervento in uscita del portiere gialloblu

47' perde palla la Cairese in uscita, bravo Fabbri a recuperarla. Tiro però centrale che non crea grattacapi a Moraglio

46' Cambia subito il Finale: fuori Galli, dentro Garibbo. Inizia la seconda frazione

SECONDO TEMPO

Termina la prima frazione con la Cairese in vantaggio con la rete di Piacentini

46' Moraglio rischia di fare la frittata mettendo il pallone a terra per rinviare, Rocca è lesto a rubargli il pallone ma non riesce a trovare la conclusione

Concesso un minuto di recupero

42' Doppio opportunità per Poggi che però era in posizione di fuorigioco

41' Occasione per Saviozzi che dal vertice dell'area piccola spara incredibilmente alto

35' ANCHE IL FINALE FERMATO DAL PALO! Fabbri si invola verso la porta dopo un errore della difesa, salta Moraglio in uscita ma il tifo finisce sulla parte esterna del palo e poi sul fondo

28' PALO CAIRESE! Durante mette sul secondo palo per Piacentini che di testa colpisce il montante di destra

20' Fallo tattico di Galli su Facello, giallo per lui

18' Moraglio salva su Rocca che si ritrova il pallone in area e fa partire un bel tiro sul primo palo

16' CAIRESE IN VANTAGGIO! Cross pennellato di Colombo per la testa di Piacetini, l'inconata del numero 9 sbatte prima sulla parte bassa della traversa per poi insaccarsi in rete

10' Ancora grande equilibrio, nessuna grande occasione da segnalare in questo inizio

1' via al match!

Qualche istante ancora di pausa, riparato un buco in uno delle due porte

Primo tempo





CAIRESE: Moraglio, Colombo, Moretti, Prato, Brignone, Facello, Grandoni, Durante, Poggi, Piacentini, Saviozzi.

A disposizione: Calizzano, Turco, Moretti, Doffo, TAmburello, Gaggero, Haxhiraj, Piana, Pastorino

Allenatore: Alessi

FINALE: Mondino, Caligaris, Fazio, Pare, Scarrone, De Benedetti, Fabbri, Galli, Rocca, Odasso, Faedo.

A disposizione: Stavros, Finocchio, Garibbo, Andreetto, Molina, Vierci, Murrizi, Tripodi, Barducci

Allenatore: Buttu

Arbitro: Bello di La Spezia

Assistenti: Penasso di Albenga e Lazzaro di Imperia