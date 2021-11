Calcio, Albenga. Lupo non ha dubbi: "La partita l'han vinta i tifosi, vederli aspettarci sotto il diluvio ci ha dato una spinta enorme"

Dal tono di voce di Alessandro Lupo si percepisce in maniera distinta l'emozione per la qualificazione dell'Albenga alla semifinale di Coppa Italia.

L'allenatore bianconero si gode ovviamente il passaggio del turno, ma è stato un altro fattore a sconvolgere l'ex tecnico di Sanremese e Imperia:

"Posso dire senza timore di smentite che la vittoria contro una squadra forte come il Ventimiglia sia arrivata durante il riscaldamento.

Quando abbiamo visto i nostri tifosi aspettarci sotto il diluvio, senza alcun tipo di copertura, è partita una scossa di adrenalina che ha attraversato tutta la squadra.

Ho allenato in piazze importanti, ma non mi era mai capito di assistere a una cosa del genere. La loro carica è stata determinante per riuscire ad arrivare in semifinale: a loro va il mio ringraziamento e quello di tutta la squadra.

Risultato utile anche sotto il profilo psicologico? Sì, ma aver giocato con un riferimento offensivo come Simone Lupo in attacco ha cambiato tante cose. Sarò strano io, ma quando hai un centravanti con le qualità e le caratteristiche di Simone hai possibilità di sviluppo del gioco a dir poco interessanti. Tutta la squadra si è espressa su buoni livelli, e lo ripeto, contro un Ventimiglia che a mio modo di vedere è davvero forte".