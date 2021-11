Calciomercato. Capello passa dall'Albenga all'Arenzano, i crociati tesserano anche Deri e Galleri

L'Arenzano FC si rinforza e presenta ufficialmente tre nuovi acquisti:

Capello Leva 2001, dopo aver giocato nelle giovanili di Savona, Sampdoria e Finale milita nei campionati di Eccellenza vestendo le maglie di Pietra ligure, Alassio ed Albenga;

Deri Leva 2002, dopo essere cresciuto nelle giovanili Arenzano passa negli allievi del Savona; poi esperienza in prima squadra con il Campomorone S.O. e quest'anno un inizio di stagione con la Juniores Nazionale della Lavagnese

Galleri Leva 2001, si afferma in Promozione con il Marassi nel campionato preCovid, esperienza al Campomorone S.O. ed ora vuole dimostrare di aver raggiunto la maturità con i nostri colori.

Tre pedine per Mister Corradi che saprà inserirli al meglio nella rosa per risalire la classifica in questa prima frazione di campionato.

La Società da il benvenuto a Pietro, Alessandro e Simone!