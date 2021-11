Calcio, Serie D. Il Vado tenta il cambio di passo, alle 14:30 al Chittolina c'è il Gozzano

E' un periodo ricco di novità quello che sta attraversando il Vado.

A un inizio di campionato a conti fatti positivo, con due sole sconfitte incamerate in nove partite (su campi complicati come Sanremo e Novara) si è aggiunta la conferma dell'arrivo di Aldo Spinelli come nuovo sponsor del club.

Una fase di transizione da gestire con attenzione, concentrandosi soprattutto su cosa racconterà il campo.

Mister Solari e la sua truppa vogliono tornare a percepire il gusto dei tre punti, seppur nell'altra mediana oggi pomeriggio si affaccerà una squadra competitiva come il Gozzano, la vincitrice dello scorso girone A, pur rinunciando al salto di categoria.

Sul fronte formazione le attenzioni particolari sono rivolte in difesa, data la squalifica di Pantano. Pochi giorni fa è arrivato Tinti dal Nereto, ma favoriti per scendere in campo sono il giovane Favara o David Magonara eventualmente adattato nel ruolo di centrale.

Giochi aperti come sempre in mediana, il reparto più ricco di scelte per il tecnico valbormidese, mentre sul fronte offensivo si attende il rientro del trio "pesante" Capra, Aperi e Lo Bosco.

A dirigere l'incontro sarà il signor Moretti di Firenze.

Webcronaca e livescore dalle 14:30.