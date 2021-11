Pallanuoto. La Rari Nantes Savona torna dalla Sicilia con una vittoria, battuta in trasferta Catania

doppietta per Molina Rios

La Carige Rari Nantes Savona ha vinto, poco fa, con l'ADR Nuoto Catania, nella piscina “Scuderi” a Catania, l’incontro valevole per la 9^giornata della Regular Season del Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto. 12 a 7 è stato il risultato finale in favore dei biancorossi in una partita che ha visto i ragazzi di Alberto Angelini condurre sempre il gioco dall'inizio alla fine.

Il Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto proseguirà sabato 4 dicembre, con la 10^ giornata . La Carige R.N. Savona affronterà la Metanopoli nella piscina “Zanelli” di Savona. L'inizio dell'incontro è fissato alle ore 18,00.



Questo il tabellino della partita.



ADR NUOTO CATANIA – CARIGE R.N. SAVONA 7 – 12

Parziali (2 – 4) (1 – 3) (1 – 3) (3 – 2)



TABELLINO

Formazioni

ADR NUOTO CATANIA: Caruso, Generini, Eskert 1, La Rosa, Tringali 1,

Banicevic, Torrisi, Ferlito 1, Kacar 1, Privitera 2 (di cui 1 su

rigore), Russo, Catania 1, Baggi Necchi.

Allenatore Dato.



CARIGE R.N. SAVONA: Massaro, Rocchi, Patchaliev, Vuskovic 2, Molina

Rios 2, Rizzo 4, Caldieri, Bruni 1, Campopiano 2, Fondelli 1 (su

rigore), Iocchi Gratta, Urbinati, Da Rold.

Allenatore Alberto Angelini.



Arbitri: Filippo Gomez e Marco Ercoli.



Delegato Fin: Claudio Marchisello.



Superiorità numeriche:

ADR NUOTO CATANIA: 1 / 9 + 1 rigore realizzato.

CARIGE R.N. SAVONA: 2 / 7 + 1 rigore realizzato.



Note:

Spettatori: 100.



Usciti per 3 falli: Catania (Catania) nel 4° tempo.