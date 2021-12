Calcio. Destino incrociato per Fossati, Cammaroto e Ruvo. L'ex tecnico dell'Albissola torna in pista con il Sestri Levante

E' un incrocio di vita e di calcio quello che ha coinvolto curiosamente nelle medesime ore Fabio Fossati, Vincenzo Cammaroto e Alberto Ruvo.

Sestri Levante e Seravezza hanno infatti comunicato nel tardo pomeriggio di ieri come sia Cammaroto che Ruvo, tecnico che ha condotto proprio i corsari in Serie D, fossero stati sollevati dai rispettivi incarichi.

A raccogliere in corsa il Sestri Levante sarà Fabio Fossati che, con la sua Albissola, proprio contro il Seravezza conquistò la storica promozione in Serie C dei ceramisti.

A Cammaroto è stata fatale la sconfitta interna contro l'RG Ticino (5-3), spalancando le porte per il rientro in Liguria del tecnico genovese, reduce dalla buona esperienza in sardegna con il Latte Dolce.