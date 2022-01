Calcio: la Sanremese annuncia Aboubacar Dacosta, già disponibile per il recupero con il Bra. L'elenco dei convocati per Bra

Pomeriggio movimentato al 'Comunale' di Sanremo dove i biancoazzurri si sono allenati in vista della odierna per Bra.

Il recupero della 15° giornata al 'Bravi' avrà fischio d'inizio alle ore 15, ad opera del signor Alessandro Cutrufo, della sezione di Catania, coadiuvato da Federico Laici, di Valdarno, e Luigi Ingenito, di Piombino.

Se non si tratta di un'ultima spiaggia, poco ci manca, per la squadra di Matteo Andreoletti che non può permettersi altri passi falsi nella rincorsa al Novara, rimasto a +11. Vedremo se il 3-1 subito contro il Ticino avrà ripercussioni sul morale del gruppo che si è allargato con l'arrivo dell'attaccante, classe 2002, Aboubacar Dacosta.

Questa la sua descrizione nel comunicato ufficiale di presentazione:" Nato il 20 dicembre 2002, originario della Guinea ma di nazionalità italiana, Dacosta è un attaccante esterno che predilige svariare su tutto il fronte offensivo. Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, ha militato anche nell’Udinese Under 17 e nella Primavera del Lecce, prima di passare alla Virtus Francavilla con cui ha esordito prima in Coppa Italia e poi in serie C.

Dacosta è arrivato a Sanremo in giornata, ha partecipato all’allenamento di rifinitura e oggi partirà con la squadra per prendere parte alla trasferta di Bra. Indosserà la maglia numero 14."

Per la trasferta in Piemonte, il tecnico ritrova Bregliano e Valagussa di rientro dalla squalifica. Mentre saranno assenti gli infortunati Pellicanó e Aita. Non convocati anche Piazzolla, Pantano, Bastita, Ferro e Lodovici.

PORTIERI: Bohli (2005), Malaguti (2003)

DIFENSORI: Manuel Buccino (2002), Acquistapace (2000), Bregliano, Mikhaylovskiy, Nossa, Nouri (2001)

CENTROCAMPISTI: Giacchino (2003), Maglione (2002), Gagliardi, Urgnani (2004), Gemignani, Valagussa, Larotonda (2002)

ATTACCANTI: Anastasia, Vita, Dacosta (2002), Piu (2002), Cinque, Scalzi.