Calcio, Eccellenza. Alle 16:00 c'è Cairese - Pietra Ligure, in serata la Genova Calcio cerca contro il Varazze il ritorno in vetta

Inizierà ad essere riassorbito parzialmente oggi il programma dei recuperi in Eccellenza.

Il calendario offre due incontri, rilevanti soprattutto per stabilire le gerarchie nella zona alta della classifica.

Partendo dal pomeriggio, alle 16:00 è fissato il fischio d'inizio del match tra Cairese e Pietra Ligure.

Diversa la condizione a cui si approcciano alla sfida le squadre di Alessi e Pisano. I gialloblu sono infatti reduci dalla "Caporetto" contro il Finale Ligure (0-3 al Borel), mentre i biancocelesti nelle ultime 6 partite hanno racimolato la bellezza di 16 punti, mettendo entrambi i piedi in zona playoff.

Un successo, nel match delle 16:00, permetterebbe a entrambe di scavallare quota 30, ipotecando di fatto il passaggio alla seconda fase.

Alle 20:30 toccherà invece a Genova Calcio - Varazze: i biancorossi di Maisano, vincendo, tornerebbero in vetta in classifica, ma i nerazzurri proveranno comunque a fare del loro meglio per presentarsi ai playout nelle migliori condizioni possibili.

