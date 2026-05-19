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Calcio | 19 maggio 2026, 10:29

Calcio | Pontelungo, sarà Pietro Sansalone il nuovo direttore sportivo

Calcio | Pontelungo, sarà Pietro Sansalone il nuovo direttore sportivo

Il passaggio di Salvatore Curri alla direzione dell’area tecnica del Pontelungo ha inevitabilmente innescato un effetto domino all’interno dell’organigramma dirigenziale granata.

La casella della direzione sportiva è ancora ufficialmente vacante, ma tra gli addetti ai lavori del calcio dilettantistico il nome del successore è già ben noto.

A guidare la campagna di rafforzamento estiva degli ingauni sarà infatti Pietro Sansalone pronto a tornare dietro la scrivania dopo la conclusione dell’esperienza al Ceriale, terminata due anni fa.

L’operazione è di fatto già definita e l’ufficialità dall’Annibale Riva è attesa nei prossimi giorni.

Redazione

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