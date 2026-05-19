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Calcio | 19 maggio 2026, 16:14

Calcio | Prima Categoria. La Virtus Sanremese fa doblete conquistando la Coppa Liguria: gli scatti della finale con il Lavagna 2.0 (FOTOGALLERY)

la rete di Crudo vale il secondo trofeo stagionale ai matuziani

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Eric Parodi

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