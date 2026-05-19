Calcio | Ligorna. Gol e vittoria playoff per Paolo Scannapieco: "Finale pazzesca, orgoglioso di aver trascinato questo gruppo"

Il Ligorna celebra la vittoria dei playoff, in attesa di capire in quale campionato militerà nella prossima stagione.

Domenica il team di Pastorino ha chiuso la stagione con uno scoppiettante 5-3 contro il Varese, con capitan Paolo Scannapieco pronto a scrivere il proprio nome sul tabellino dei marcatori.

L'occasione migliore per il difensore di Toirano per tracciare il bilancio subito dopo la vittoria dei playoff.

«È stata una finale pazzesca. Sapevamo che la partita non era finita, abbiamo fatto il 4-0, poi ci siamo un po’ addormentati e l’abbiamo ravvivata un pochettino purtroppo. Però è stata una bellissima finale, ce la meritavamo e siamo orgogliosi e contenti di aver finito così. Ho fatto un discorso prima dell’inizio della finale e ho ringraziato i ragazzi, il gruppo e lo staff perché sono stato messo nelle condizioni di fare il capitano in una maniera devastante.

Sono orgoglioso di avere un gruppo così al mio fianco e di averlo trascinato. Peccato per non essere andati in Lega Pro di diritto come primi in classifica, ma abbiamo fatto un anno straordinario. Noi quello che dovevamo fare era vincere la finale e l’abbiamo fatto. Una dedica speciale? Sicuramente faccio pochi gol, quindi devo dedicarlo assolutamente alla mia futura moglie e a mio figlio, che oggi erano qui a vedermi e mi portano fortuna perché ogni volta che vengono faccio goal. Li ringrazio e questo gol è solo per loro».