Calcio | Quiliano & Valleggia. Luca Lasio confermato alla direzione sportiva: "C'è un'idea per il nuovo allenatore, contiamo di chiudere presto"

Sarà ancora Luca Lasio il direttore sportivo del Quiliano & Valleggia nella stagione 2026/27.
Lasio è già al lavoro per programmare il futuro della Prima Squadra, a partire dalla scelta del nuovo allenatore dopo le dimissioni di Molinaro. Il direttore sportivo conferma che la ricerca del tecnico è entrata nel vivo:
“Siamo già alla ricerca di un allenatore. Un profilo è già stato sondato, vediamo nel prossimo incontro se riusciremo a concludere positivamente la trattativa”.
Parallelamente, la dirigenza sta iniziando a pianificare anche la costruzione della rosa per il prossimo campionato di Prima Catgoria. L’obiettivo sarà mantenere una solida base del gruppo attuale, intervenendo poi sul mercato in accordo con le richieste del futuro mister.
“Conto di confermare un buon blocco della passata stagione e andare poi sul mercato, dopo aver chiuso l’allenatore, per provare a prendere qualche giocatore e alzare il livello in base alle caratteristiche del mister”.