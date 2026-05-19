Calcio | Savona. Energia verde per mister Sarpero, Burchi e Iadanza a segno contro la Praese: "Chiudiamo i playoff al meglio, vogliamo vincerle tutte" (VIDEO)

Il Savona cala il poker superando la Praese con un netto 4-0 e i giovani centrocampisti Alberto Burchi e Francesco Iadanza, entrambi a segno nel match, hanno analizzato la prestazione della squadra ai microfoni di SvSport.

Dopo una prima parte di stagione non semplice, entrambi i giocatori hanno sottolineato l'importanza del trasferimento in maglia biancoblu, l'ottimo impatto all'interno del gruppo guidato da mister Sarpero e la stimolante convivenza nello spogliatoio con i compagni più esperti. Con la testa già proiettata verso la finalissima e i prossimi impegni, i due calciatori hanno ribadito l'importanza di concludere al meglio i playoff, senza farsi distrarre dalle voci sul futuro della categoria.