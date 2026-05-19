Calcio | Ceriale. Varate le Commissioni per le differenti aree sportive

L'annuncio biancoblu:
Il Ceriale Progetto Calcio annuncia quelle che saranno le Aree Sportive della stagione 2026/2027 che, come già annunciato nelle scorse settimane, vedranno Luca Stella come Coordinatore.
Commissione Prima Squadra: Marco Mambrin, Federico Fazio, Francesco Bellinghieri, Vincenzo Gaudino.
Commissione Settore Giovanile: Nicola Rossi, Dario Oddone, Marco Mambrin, Federico Fazio, Vincenzo Gaudino.
Commissione Settore Giovanile Femminile: Riccardo Gambacorta e Vincenzo Moreno.
Importante sarà il contributo di Mister Davide Brunello nel suo ruolo di consulente esterno. Un supporto di grande valore per tutte le commissioni.